Nuovi mezzi Atc al palo, Ugl e Cobas: "Serve un tavolo per cercare soluzioni"

La Spezia - Si preannuncia un'estate bollente in Atc. Il blocco al quale sono sottoposti gli ultimi mezzi arrivati a Mazzetta (leggi qui) e la congestione dei mezzi delle linee da e per Lerici e Porto Venere rendono infatti tesi i rapporti tra sindacati e dirigenza. Ma la temperatura sarà decisamente elevata anche sugli stessi autobus.

"Quest'estate i nuovi bus saranno utilizzati col contagocce a causa di un errore di conteggio nei chilometri nella stipula del contratto. E a farne le spese saranno ancora una volta i cittadini e gli autisti", dichiarano a CDS Paolo Carrodano, per conto di Ugl, e Daniele Lodola, per conto di Cobas Lp.

"In un periodo storico in cui l'aerazione è quanto mai importante verranno utilizzati gli autobus vecchi, che hanno superfici vetrate ridotte. E' assurdo. E inoltre temiamo che i mezzi nuovi potrebbero invece essere utilizzati per il servizio di navetta presso il Terminal crociere. Non ci stiamo - concludono Carrodano e Lodola - e, disponibili come sempre al dialogo, chiediamo all'azienda di riunire un tavolo per cercare soluzioni a questi problemi".