Nuove panchine a Biassa su richiesta della Proloco, Brogi: "Proficua collaborazione"

La Spezia - Biassa da qualche giorno ha le sue nuove panchine, abbiano proceduto con l’installazione di nuove sedute e al recupero di quelle presenti.

"Su istanza della Pro loco di Biassa ci siamo immediatamente attivati per andare incontro a una richiesta che abbiamo ritenuto di buon senso. L’obbiettivo è sempre lo stesso: ascoltare e cercare di venire incontro alle richieste. Per alcuni potrebbe sembrare poco per noi sono risultati importanti perché vuol dire che il rapporto che abbiamo instaurato, con i quartieri e borghi cittadini, genera proficue collaborazioni. Grazie alla squadra dei Lavori pubblici per gli infiniti interventi di recupero e restauro che stanno facendo sul territorio".