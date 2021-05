Nuova sede per la storica Società di Mutuo Soccorso "Unione Fraterna"

La Spezia - La Società di Mutuo Soccorso ”Unione Fraterna e Fratellanza Artigiana” comunica che sabato 5 giugno alle 9,30 , in seconda convocazione presso la nuova sede in via Alsario Croce 10 a Migliarina, si terrà l’assemblea dei soci per

l’approvazione del bilancio annuale. A seguire avrà luogo la cerimonia di inaugurazione dei rinnovati locali dell’Associazione e la presentazione del Consiglio di Amministrazione che intende rilanciare l’attività dopo un periodo di inattività dovuta alla prematura scomparsa della Presidente Annamaria Catrignani e le limitazioni alla mobilità dovute

alla pandemia Covd-19. Sono invitate le autorità cittadine e tutte le consorelle della provincia oltre, naturalmente, alla cittadinanza che nel tempo ha apprezzato e supportato l’opera meritoria dell’Associazione fondata il 9 maggio