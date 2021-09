Nuova sede Spi Cgil a Sarzana

La Spezia - Sarà inaugurata domani, giovedì 9 settembre, alle 15, la nuova sede dello Spi Cgil a Sarzana. Ubicata in via XX Settembre 33 garantirà una presenza fissa di tre addetti, più un quarto per il controllo pensioni una volta la settimana. “Una nuova sede per rafforzare il nostro radicamento territoriale ed intercettare al meglio i bisogni dei pensionati - dice Carla Mastrantonio, segretaria generale Spi Cgil della Spezia - la nostra intenzione, oltre a continuare a rappresentare un importante punto di riferimento per la popolazione, è di attivare progetti sul territorio, anche in collaborazione con Auser e Federconsumatori.”