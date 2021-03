Nuova illuminazione, galleria Biassa off limits per una notte

La Spezia - Vista la necessità di provvedere al rilievo, mediante laser scanner, della struttura interna della galleria Biassa, sulla strada litoranea, Via delle Cinque Terre" al fine della predisposizione tecnica del progetto per il rifacimento dell’impianto di illuminazione, viene disposta la temporanea sospensione della circolazione, in corrispondenza della galleria “Biassa”, dalle 22 del 26 alle 5 del 27 marzo. Sarà comunque sempre essere garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.