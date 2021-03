Nove farmacie spezzine apriranno i punti vaccinali

La Spezia - Sono nove le farmacie che apriranno i primi centri vaccinali. Le attività in questi presidi cominceranno il 29 marzo con l'arrivo dei vaccini e le somministrazioni il giorno successivo. A fare il punto sulla questione è Elisabetta Borachia presidente dell'Unione ligure titolari di farmacia e della sezione provinciale che spiega come ci si organizzerà alla Spezia e provincia.

"A livello regionale abbiamo scelto, in comune con Alisa, di avviare l'attività in modo graduale: partiamo infatti con 50 punti - ha detto -. Alla Spezia sono nove i punti vaccinali in altrettante farmacie. Questo è il gruppo di partenza e se ne aggiungeranno altri".

"Il punto vaccinale - prosegue Borachia - verrà realizzato nei locali della farmacia, oppure in locali adiacenti e nelle vicinanze. Oltre a quella amministrativa a supporto del medico, la specifica attività del farmacista, sarà quella di preparare le dosi e le siringhe nel laboratorio della farmacia secondo la tecnica asettica, come previsto dalle Norme di Buona Preparazione. Questo processo avviene prima della somministrazione delle dosi e dell'apertura dell'attività vaccinale".

"Al momento della prenotazione - spiega - consegniamo i fogli per la privacy e per l'anamnesi, e tutte le informazioni inerenti al vaccino Astra Zeneca, così come previsto dalla legge. Chi si prenota online dovrebbe stamparli e portali il giorno della vaccinazione. Una persona della farmacia riceverà chi deve essere vaccinato e controllerà che tutta la documentazione sia stata compilata correttamente. Al termine di questa fase, il cittadino accederà all'area vaccinale dove sarà presente il medico che farà l'anamnesi del paziente e somministrerà la dose. Dopodiché il vaccinato sosterà per 15 minuti in un'area diversa da quella della somministrazione sotto controllo. Al termine verrà consegnata la certificazione vaccinale, nella quale sono specificati: il numero del lotto e la scadenza del vaccino che gli è stato inoculato e l'appuntamento per il richiamo che deve avvenire dopo dodici settimane".

"Nella mia attività - specifica Borachia - ci siamo organizzati per la somministrazione di dieci vaccini al giorno. Ne somministreremo cinquanta alla settimana, perché dobbiamo capire come rodare al meglio il sistema è una situazione nuova per tutti".