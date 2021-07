Non solo colazioni, all'oratorio salesiano anche 'Vaccini col sorriso'

La Spezia - Fuori programma particolare quello di mercoledì scorso alle “Colazioni col sorriso” della Spezia. Grazie alla collaborazione con alcuni medici ed ovviamente con l’Azienda sanitaria locale, gli “ospiti” quotidiani del servizio hanno potuto vaccinarsi contro il Covid-19 nella stessa sede dell’oratorio salesiano dove, ogni mattina, vengono servite le colazioni e sono a disposizione servizi di doccia e di pulizia personale. Il gruppo delle “Colazioni col sorriso” ringrazia in modo particolare per questa opportunità, oltre alla direzione dell’Azienda sanitaria, il dottor Gaetano De Bilio e la dottoressa Marina Trivelli, già medico missionario in Africa. Le “Colazioni”, diretta da Anna Iavazzo, sono un gruppo del volontariato vincenziano che opera in stretta sintonia con la comunità salesiana.