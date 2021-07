Nomadland, proiezione in Piazza Europa

La Spezia - A grande richiesta torna dopo il tutto esaurito di aprile al cinema Il Nuovo e nella seconda proiezione di giugno in Piazza Europa. parliamo di Nomadland che replica sabato 11 e domenica 12 Luglio ore 21.15 in Piazza Europa . Viene proposto il racconto di un frammento di una vita, come si trattasse di una pellicola senza fine, dove si parla di una persona che ha deciso di vivere da nomade, senza un tetto sulla testa, senza per questo essere considerata marginale o periferica, alternativa o discriminata rispetto alle “vite normali” di chi invece vive nelle metropoli, ha un lavoro solido e ben retribuito e gode di solide protezioni sociali. E non a caso, le prime immagini del film ci portano dentro il cuore di un centro di distribuzione di Amazon, dove Fern svolge un lavoro occasionale e stagionale. Frances McDormand è un pilastro del cinema contemporaneo e non a caso ha vinto tre Oscar come migliore attrice. Fern, è tra le vittime della recessione, di una delle tante crisi economiche che avvengono in tante parti del mondo e che lasciano a terra storie umane, drammi e solitudini dalle quali difficile riprendersi. Lei decide di girare pagina in altro modo: con un suo sgangherato Van si mette, appunto, “ …on the road” per vivere una vita nomade, non senza tetto ma con un furgone come casa. Le immagini dei grandi panorami americani sono di rara suggestione.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito www. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche solo

tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per l'arena di Piazza Europa il botteghino è presso Urp ( Ufficio Relazioni con il Pubblico ) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.