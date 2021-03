No delivery day, i rider: "Aggrediti e senza diritti"

La Spezia - Almeno tre aggressioni in un anno, temono per la propria sicurezza e vengono considerati lavoratori atipici perché, per loro, non esiste un vero e proprio inquadramento. Sono i rider che questa mattina hanno manifestato sotto la prefettura per ribadire i propri diritti. Ed è così che anche alla Spezia scatta il "No delivery day".

Sostenuti da Cgil, Cisl e Uil hanno ribadito i propri diritti e al termine del presidio una delegazione ha incontrato il prefetto Maria Luisa Inversini. Da quando si sono venute a creare queste figure professionali, la richiesta per le loro prestazioni è aumentata a dismisura soprattutto con l'esplosione della pandemia da Covid 19.

Il malcontento è cresciuto sempre di più alla luce del fatto che i diritti per la categoria sono pochi, quasi nulli. A ribadire il concetto è il loro portavoce, Nicola Galli: "Abbiamo molti problemi per i pagamenti ma ci preme di più la sicurezza: non siamo tutelati per il Covid e se spieghiamo ai clienti che non possiamo in casa salire per l'emergenza sanitaria in corso talvolta veniamo aggrediti. Per la precisione siamo già stati aggrediti tre volte: in un'occasione sono intervenuto per una mia collega che si è dovuta rifiugiare in auto. Alcuni clienti non vogliono scendere a prendere l'ordine al portone e pretendono che noi saliamo fino in casa. Se sono rare le aggressioni fisiche quelle verbali capitano più spesso: riceviamo insulti e inveimenti contro di noi. Il servizio è a domicilio ma al piano. L'azienda non specifica che dobbiamo entrare in casa, però ti fa capire che se non sali riceviamo recensioni negative che hanno chiaramente effetti negativi. Viviamo uno stato d'ansia perché non sappiamo se il prossimo cliente che ci troveremo davanti sarà amichevole, disponibile. Richiediamo un intervento alle tre piattaforme che operano in provincia di specificare ai clienti che noi non possiamo salire al piano per problemi di sicurezza".



Sia come Nidil che come Rider per i diritti c'è un collegamento diretto con le altre realtà nazionali e sono già state fatte delle assemblee nazionali. Ogni regione e provincia ha problematiche differenti ma la priorità è arrivare ad un contratto nazionale. La sicurezza rimane centrale: una piattaforma in particolare fa accettare pagamenti in contanti e spesso i rider, in altre città italiane, vengono rapinati per la presenza di denaro.

Sul tema del contratto nazionale è intervenuto Roberto Canael di Nidil Cgil: "Nonostante la sentenza della Corte di Cassazione di un anno fa, per questi ragazzi non è cambiato nulla. Portiamo avanti con forza la battaglia per i rider prosegue a oltranza. I lavoratori di questo settore vengono trattati come se non avessero diritti. Il loro contratto è stato sottoscritto da soggetti che non avevano le qualità per farlo. Vorremmo più diritti, tutele e un salario dignitoso per una categoria che ha datto tante garanzie alla comunità. Non sono inquadrati come lavoratori dipendenti ma vengono classificati a partite Iva, autonomi. Qualunque cosa gli accada sono abbandonati a loro stessi. Recentemente è arrivata la sentenza, dal Tribunale di Milano, che prevede che vengano qualificati come dipendenti. Ne stiamo aspettando gli effetti, abbiamo solo sentito delle promesse".

Dalla Cisl Francesco Tardelli spiega: "Ci stiamo battendo per far avere a questi ragazzi un adeguamento al contratto nazionale. Loro durante la pandemia sono stati una garanzia per pasti a casa e sul lavoro. La loro situazione è drammatica da molti punti di vista e nonostante tutto continuano a fare un lavoro strepitoso nonostante le limitazioni dovute al Covid. Chiediamo anche aiuto ai cittadini per cercare, almeno per oggi, di limitare le ordinazioni".



Marco Furletti della Uil ha precisato "Questi lavoratori devono rientrare nel contratto nazionale di lavoro delle merci e dei trasporti. L'aggravante è che le aziende in cui sono occupati fanno parte del mondo virtuale e non esistono presidi anziendali nei territori: è un mondo polverizzato, c'è frammentazione. Sono ancora lavoratori atipici ed è chiaro che a livello nazionale intervenga una norma precisa e sappiamo che i sindacati e il Ministero del Lavoro ci stanno lavorando. Siamo davanti a un nuovo modo di concepire consumi e commercio. Hanno il diritto che gli venano riconosciuti: ferie, diritti, sicurezza e Dpi".