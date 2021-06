Niente sagra e falò, ma la Fiera di San Giovanni c'è

La Spezia - Al via stasera la Fiera di San Giovanni a Migliarina. La dislocazione dei banchi è stata studiata per garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni governative in relazione all’emergenza sanitaria. La fiera si snoda lungo Viale Italia in prossimità di Piazza Concordia, sviluppandosi anche nelle vie laterali. "Purtroppo - commentano dalla locale parrocchia - anche quest'anno, tutti gli appuntamenti collaterali alle celebrazioni del Santo, come la fiera di beneficenza, la sagra, il falò del Batiston, sono rimandati all'anno prossimo. Abbiamo cercato di trovare soluzioni alternative, ma onestamente crediamo che data la partecipazione massiccia degli ultimi anni, sia corretto attendere ancora. Comunque non ci perdiamo d'animo, stiamo lavorando all'organizzazione di nuovi eventi". Appuntamento con fiera e banchi oggi e domani.



(nella foto, la fiera del 2011)