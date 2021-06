Nessun nuovo positivo e due pazienti Covid dimessi dal San Bartolomeo

La Spezia - Sono 8 i nuovi positivi oggi in Liguria, dove nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.618 tamponi molecolari e 3.170 test antigenici rapidi. Nessuno dei tamponi risultati positivi è stato effettuato nella provincia spezzina e nello specifico 1 è stato processato in Asl 1, 1 in Asl 2, 3 in Asl 3 e 3 in Asl 4.



I casi attualmente attivi nel territorio spezzino sono 222 (3 meno di ieri) e sono 3 i pazienti Covid ricoverati al San Bartolomeo di Sarzana: 2 in meno rispetto a quelli di ieri. Nessuno di loro si trova in Terapia intensiva. I decessi di pazienti Covid-19 positivi negli ospedali dalla Asl 5 dall'inizio della pandemia è fermo a 470.

Le dosi di vaccino somministrate in Asl 5 sono 172.584 , di cui 1.817 nelle ultime 24 ore.



A livello regionale il numero dei casi attualmente attivi è pari a 1.609 (8 meno di ieri) i ricoverati sono 23 (7 meno di ieri) e quelli in Terapia intensiva sono 8. Nessuna scheda di decesso di pazienti Covid-19 positivi in tutte le strutture ospedaliere liguri nelle ultime 24 ore, per un conteggio che si arresta per il momento a 4.349.