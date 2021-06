Nebulizzatori contro la canicola per gli ospiti del canile municipale

La Spezia - Bellissima, la stagione estiva. Eppure caldo ed umidità possono diventare un pericolo, per i più fragili. E anche i cani e i gatti, proprio come gli esseri umani, vanno protetti dai colpi di sole e dai colpi di calore. Il canile comunale della Spezia, unica struttura pubblica dell’intera provincia spezzina, installa un impianto di raffrescamento, che prevede la nebulizzazione dell’acqua, attraverso un sistema di “ugelli”. L’acqua non bagna gli ospiti del rifugio. L’acqua abbassa la temperatura dell’area attorno. E questo permette di proteggere i cani presenti all’interno della struttura.

Settantasei stalli e settantasei “ugelli”. Non ci saranno soltanto le tradizionali “ombreggine”, peraltro preziose, che come tutti gli anni i volontari del canile mettono a protezione degli spazi comuni. Il nuovo “miracolo” della stagione estiva sarà un magnifico e modernissimo impianto, che i ragazzi della no profit "L’Impronta" sognavano già dal loro ingresso nella gestione del canile. Pazienza e tenacia, alla fine, pagano.



Materiali di primissima qualità. Doppio filtro. Elettrovalvole. Ed un piccolo computer che programma accensione e spegnimento delle nebulizzazioni. I ragazzi del canile ringraziano di cuore la ditta Meccanica Lazzerini, intervenuta con la sua divisione termoidraulica. Claudio Lazzerini ed Andrea Ronco non hanno voluto essere pagati, per il lavoro svolto. Si sono limitati al solo costo dei materiali. E hanno messo la propria professionalità al servizio di quel piccolo mondo che è il rifugio, in cui il volontariato fa sempre la differenza. "L’Impronta" non poteva permettersi un intervento così sofisticato.

"Claudio ed Andrea hanno voluto condividere con noi quattro bellissime giornate di lavoro, donando una migliore qualità della vita ai nostri amici meno fortunati. In una società sempre più rivolta al profitto fine a se stesso, è un gesto bellissimo. E come ogni volta, quando il canile può contare sulla generosità e sulla solidarietà, in modo disinteressato, ci ritroviamo a sperare che tutti insieme possiamo trasformare il mondo in un posto migliore. Per gli umani e per tutte le creature che lo popolano".