Nave Italia torna in mare per la Campagna di solidarietà

La Spezia - Martedì 22 giugno 2021 Nave Italia, nave della Fondazione Tender To Nave Italia Onlus, fondata da Marina Militare Italiana e Yacht Club Italiano, salperà dal porto della Spezia per la Campagna di Solidarietà 2021 che terminerà l’ultima decade di ottobre. In questi mesi il brigantino più grande del mondo, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitarie, sarà nuovamente al servizio dei più fragili, impiegando la cultura del mare e della navigazione a vela quali strumenti di educazione, di riabilitazione ed inclusione sociale.

Alle ore 14 circa, il saluto dell’ammiraglio Giorgio Lazio Comandante Marittimo Nord al Molo Varicella all’interno della Base Navale. A seguire imbarco su Nave Italia e successivo sbarco alle 15 circa all’altezza di Torre Scola.