Natale:"Centro prelievi va rafforzato"

La Spezia - “Quanto apparso sulla stampa desta grande preoccupazione. La sanità spezzina è in ginocchio nonostante il grande impegno quotidiano degli operatori sanitari". Lo scrive il consigliere Davide Natale del Partito democratico in una nota che prosegue: "Non si può continuare a spostare personale da un servizio all’altro senza una pianificazione generale ma bisogna rinforzare l’organico dell’asl 5 senza ulteriori rinvii. Ne sta pagando le conseguenze il servizio di prelievi sia presso le sedi del comune capoluogo che quella presente all’ospedale San Bartolomeo. Non si può continuare a depauperare i singoli servizi, come in questo caso specifico con il trasferimento prima presso il GSAT e poi presso i centri vaccinali. L’Asl 5 ha bisogno di personale. Ne va della salute dei cittadini. La Giunta regionale deve autorizzare le assunzioni. A meno che non voglia privatizzare tutto ciò che è possibile, anzi lo sta già facendo in maniera strisciante. Noi diciamo no. Noi diciamo che ci vogliamo vedere chiaro. Per questo motivo ho depositato un’interrogazione per capire cosa sta succedendo nel servizio prelievi sia di Bragarina che del San Bartolomeo e per chiedere che venga riaperto il centro di via XXIV Maggio.”