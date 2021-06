Nasce la Rete per la rinascita dell'area Enel, associazioni e partiti insieme

La Spezia - Si è costituita alla Spezia la "Rete per la rinascita dell'area Enel". È promossa dalle associazioni Cittadinanzattiva, Italia Nostra, Legambiente, Lipu, Vas, Piazza Comune, Comitato acqua bene comune SP e ad essa hanno aderito per il momento Auser, Federconsumatori, Acli, UISP La Spezia Val di Magra, ANPI Provinciale La Spezia, Partito Democratico, Articolo1, Le Ali/Lista Sansa, Europa Verde, Linea condivisa, Movimento 5 Stelle, Avanti insieme.

In una nota del gruppo si legge: "La Rete per la rinascita dell'area Enel ha l'ambizione di essere un punto di riferimento per tutti coloro che in forma organizzata, o singolarmente, vogliono partecipare attivamente a delineare la qualità del futuro della nostra città, di cui il destino dell'area della Centrale Enel costituisce un polo fondamentale. Propone di avviare la rigenerazione urbana e ambientale dell'intera area per contribuire alla qualità ambientale del Levante e alla rete ecologica del Golfo. La Rete per la rinascita dell'area Enel fa propri i punti qualificanti della rinnovata lotta che in questi ultimi tempi si è sviluppata contro il progetto di Enel per l'area di Vallegrande e lancia una petizione per: fermare l'uso del carbone come combustibile nella centrale esistente; bloccare l'iter autorizzativo del progetto Enel di Centrale a turbogas; favorire investimenti capaci di offrire occupazione in modo sostenibile. La petizione vuole far sentire la voce di chi ha subito per lungo tempo danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, è a questo si ribella, ma anche di chi, giovane, pretende salute, qualità di vita, lavoro buono e dignitoso, tutela dell'ambiente".

"La petizione può essere sottoscritta sia on line su Change. org - conclude - sia in forma cartacea presso i gazebo allestiti allo scopo e in tutte le occasioni di incontro che si terranno. La richiesta di adesione alla petizione è stata inviata a tutte le forze politiche ed è naturalmente aperta a nuove, ulteriori adesioni da parte di organizzazioni e associazioni e partiti".