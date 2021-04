Murati vivi: "25 aprile, Pucciarelli riscrive la Storia, ignorate le nostre proposte"

La Spezia - Riceviamo dall'associazione Murati Vivi e pubblichiamo: "Il 25 aprile non è solo la Festa della Liberazione: è il giorno in cui tutti gli Italiani si stringono, con ancor maggiore calore, intorno al Tricolore nel ricordo dei Caduti e dei feriti della guerra di Liberazione.

Spiace dover replicare alla sottosegretaria Pucciarelli, ma riteniamo doveroso puntualizzare alcuni aspetti relativi alla sua riflessione in merito al 25 aprile, alla luce di alcune riflessioni e di alcune proposte che abbiamo fatto, proprio in relazione alla festa della Liberazione.

Qualsiasi cittadino della nostra Repubblica dovrebbe sapere, a maggior ragione chi ricopre incarichi istituzionali, ancor più se questi sono di grande prestigio e responsabilità come i ruoli di governo, che il 25 aprile non è la festa dei caduti e dei feriti della guerra di Liberazione, ma la festa che celebra la vittoria del nostro popolo contro il nazifascismo. Potrebbe apparire una differenza minimale, ma non la è, ne nei fatti ne negli aspetti storici, morali ed etici che essa rappresenta.

Abbiamo proposto, per esempio, che una delle forze armate preminentemente presente nel nostro territorio, la Marina militare, celebrasse la Liberazione, come non ha fatto negli ultimi anni, raccontando il sacrificio di marinai ed ufficiali della marina che dopo l'8 settembre scelsero la Resistenza, onorando la loro divisa con una scelta morale che poneva rimedio alle folli scelte del regime criminale fascista, che ci condusse nella catastrofe. Così non è stato.

Abbiamo proposto alla Marina militare che mostrasse il gran pavese sui navigli ormeggiati nell'arsenale spezzino, in segno di gratitudine verso chi ha sacrificato la loro giovinezza e la loro vita combattendo contro il nazifascismo, e così non è stato e visto la doverosa "assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane" che tale ruolo implica, "con disciplina ed onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione".

Non solo abbiamo espresso queste semplici e civili proposte, del tutto ignorate, ma siamo stati oggetto, nei social network, di una vergognosa reazione di commenti di natura fascistoide, di insulti e di improperi, talvolta provenienti da ufficiali della marina stessa. In tal senso, abbiamo documentazione che dimostra tali atteggiamenti, che speriamo siano solo casi isolati, disponibili ai responsabili del Comando Marittimo Nord, qualora volessero prendere provvedimenti circa questi comportamenti di taluni subalterni.

Insieme a tanti uomini delle forze armate, vogliamo ricordare alla sen.Pucciarelli, quelle donne e quegli uomini che seppur non in armi, parafrasando, cercarono libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito, coloro i quali sentirono l'amor per la patria nostra".