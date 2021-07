La Spezia - Il Comune della Spezia informa che l’ordinanza in tema di contenimento dei fenomeni legati alla movida ed in particolar modo sulla somministrazione e la vendita delle bevande alcoliche e sulla cessazione di ogni attività musicale dalla mezzanotte, è stata estesa anche nelle vie Ferrari, Bezzecca, San Fermo e XXI reggimento Fanteria. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 luglio 2021.