Miglio Blu, inaugurato il nuovo parcheggio di Pagliari

La Spezia - È stato inaugurato questa mattina alla presenza del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dell’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, e degli assessori comunali Piaggi e Giacomelli, il nuovo parcheggio di Pagliari che è inserito nel più ampio progetto del “Miglio Blu”, finanziato con fondi regionali pari a 1.175.000 di euro, con un contributo di 300mila euro dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale e 75 mila euro dal Comune della Spezia.



“Il Miglio Blu è uno dei progetti di punta dell’Amministrazione, finalizzato alla realizzazione di una delle linee di mandato, La Spezia capitale della nautica – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – Oggi inauguriamo la prima tappa, ovvero il parcheggio di Pagliari che garantisce oltre cento posti auto a servizio del quartiere e dei lavoratori dei cantieri navali, con la consapevolezza che l’investimento interessa non solo le infrastrutture e i lavori pubblici, ma soprattutto lo sviluppo della Città e la formazione professionale attraverso un progetto ad ampio spettro di cui ringrazio sia l’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi sia l’Assessore allo Sviluppo Economico Genziana Giacomelli. La nautica per La Spezia è come l’automotive per Torino: un’eccellenza riconosciuta in Italia sulla quale è necessario puntare, proprio per dare impulso alla creazione sul nostro territorio di un distretto nautico ancora più rilevante a livello internazionale. Regione Liguria è al nostro fianco nella realizzazione di interventi di riqualificazione nell’area di viale San Bartolomeo e che interessano il tratto tra il ponte della Darsena di Pagliari fino al Muggiano, e nelle attività di comunicazione e branding, ma non solo. Il Miglio Blu è un volano economico senza precedenti attraverso un piano territoriale di formazione per lo sviluppo del territorio proprio grazie a risorse regionali. Investire sulla blue economy e sulla nautica significa investire sul nostro futuro: La Provincia della Spezia, infatti, è la prima in Italia per incidenza delle imprese dell’economia del mare, seconda per incidenza dell’occupazione e quinta per valore aggiunto generato da questo settore. Alla luce di questi dati, crediamo fortemente che per far ripartire l’economia del nostro territorio a seguito dell’emergenza Covid-19 sia necessario puntare su queste grandi potenzialità che offrono ulteriori opportunità nella formazione, nella ricerca, nella produzione e nei servizi".



Il nuovo parcheggio garantirà circa 100 posti auto a servizio degli abitanti dei quartieri limitrofi e dei lavoratori dei cantieri navali presenti. Un’opera che ha consentito di riqualificare un’area abbandonata da decenni al degrado e che consentirà di liberare parte della strada di Viale S. Bartolomeo, recuperando così spazi utili per le altre opere oggetto del progetto “Miglio Blu”.

"Regione Liguria ha creduto e appoggiato sin dall’inizio il progetto di sviluppo e promozione di quest’area della città della Spezia, dove coesistono cantieri nautici che sono il fiore all’occhiello del settore a livello mondiale, importanti centri di ricerca internazionali come il CMRE della NATO e il CSSN della Marina Militare e un porto turistico del calibro di Porto Lotti. Per questo abbiamo finanziato con 1milione e 175mila euro la riqualificazione e valorizzazione di quello che vogliamo diventi un distretto di eccellenza a livello internazionale della nautica, anche in chiave turistica - dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone - L’inaugurazione di oggi dell’area di parcheggio non è che il primo passo di questo significativo percorso, che porterà enorme valore aggiunto all'intero comprensorio, alla città a Spezia e a tutta la nostra regione".

“L’opera, eseguita grazie al fondo strategico di Regione Liguria, rappresenta una importante area di sosta per tutto il quartiere e il mondo del lavoro legato alla nautica che da tempo lamentavano la necessità di maggiori spazi di parcheggio. Ha dichiarato l’assessore ai lavori Pubblici Luca Piaggi. Il progetto del Miglio Blu proseguirà speditamente sia come opere, sia per creare una spiccata sinergia tra i portatori di interesse nel mondo della nautica.”

“Il Miglio Blu non è solo infrastrutture – ha dichiarato l’assessore Genziana Giacomelli – È anche ricerca, sviluppo e lavoro. Questo progetto darà un’opportunità ai nostri giovani di occupazione di qualità e per questo è in essere oggi il piano di formazione finanziato dalla Regione per circa 3 milioni di euro per formare giovani da inserire poi in aziende. Molti di essi stanno già facendo tirocini ed esperienza nelle aziende nautiche del territorio L’inaugurazione di oggi rappresenta un primo concreto e tangibile segnale di quello che nei prossimi mesi si svilupperà come progetto di crescita economico importante e fondamentale per il nostro territorio.”



Finalità dei lavori è creare un nuovo distretto produttivo dedicato alla nautica e a tutte le attività ad essa connesse nell’area compresa tra il Molo Pagliari e il Muggiano, dove sono presenti diverse eccellenze del settore, importanti enti di ricerca internazionali, come il CMRE della NATO e il CSSN della Marina Militare e un porto turistico, Porto Lotti, in grado di offrire ogni servizio necessario ai diportisti. Ma non solo. Si tratta anche di una serie di interventi che avranno una ricaduta importante sui quartieri compresi nelle aree di intervento grazie ad una riqualificazione strutturale complessiva che consentirà maggiore decoro e servizi. L’area compresa fra Molo Pagliari e Muggiano, infatti, è una zona della Città che è stata per anni trascurata e densamente abitata e popolata dai lavoratori dell’indotto della nautica che, in quel tratto di strada, costituisce il fiore all’occhiello dell’economia della nostra Città e alla Città il Miglio Blu vuole restituire prestigio.

Il Miglio Blu è un progetto fondamentale per l'Amministrazione che suggellerà La Spezia come capitale della nautica, realizzando così una delle linee di mandato del Sindaco.



Il parking di Pagliari è un’opera realizzata anche grazie alle risorse contenute nel fondo strategico che Regione Liguria ha messo a disposizione per il territorio spezzino che ha reso possibile la realizzazione di molti progetti, alcuni portati a termine ed altri in fase di realizzazione:

RIQUALIFICAZIONE GIARDINI STORICI Lavori ultimati. Emesso Certificato Regolare esecuzione. € 1.000.000,00

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CHIODO Lavori conclusi nel 2020. € 200.000,00

PROGETTO "MIGLIO - BLU" - RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DEL VIALE SAN BARTOLOMEO COMPRESO TRA VIA PITELLI FINO AL MUGGIANO - 1° LOTTO In data 20/07/2020 fatta consegna in via d'urgenza. Lavori in corso. Fase I: Parcheggio Via Pitelli completato Fase II: inizio lavori su Viale San Bartolomeo - Fine Lavori: fine anno 202.

€ 1.550.000,00

VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELL’EX CONVENTO DELLE CLARISSE Approvato progetto definitivo. Possibile inizio lavori Luglio 2021. € 900.000,00

RECUPERO E VALORIZZAZIONE MURA OTTOCENTESCHE - PARCO DELLE MURA Consegna lavori 6/10/20. Fine lavori prevista per fine estate 2021 per un primo lotto.

€ 1.500.000,00

PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI CITTADINI Gara espletata. Contratto in fase di stipula. € 420.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI VIA VENETO RICOMPRESI TRA PIAZZA VERDI E PIAZZA CADUTI DELLA LIBERTA’ Stipulato Contratto. Inizio lavori Maggio 202. € 376.000,00

PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA RIMEMBRANZA Gara in corso.

€ 726.000,00

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA IMPIANTISTICA E COMMERCIALE DEL MERCATO DI PIAZZA CAVOUR Approvazione progetto definitivo entro aprile 2021 Approvazione progetto esecutivo entro maggio 2021 Inizio lavori entro settembre 2021.

€ 4.100.000,00

LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI DI VIA VITTORIO VENETO E TRAVERSE. € 500.000,00

Completamento del parco delle Clarisse e recupero del Rifugio antiaereo di via del Torretto.

€ 700.000,00