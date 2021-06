Migliarina, l'isola ecologica è "ostaggio" delle auto in sosta

La Spezia - Da marzo i residenti della parte finale di Via Michele Rossi, nei pressi dell'intersezione con Via Sarzana, attendono che le forze dell'ordine o l'amministrazione comunale facciano qualcosa per rendere fruibile i bidoni intelligenti per la raccolta differenziata.

Nello slargo che si apre nella parte terminale della strada a dettare sono le auto, da sempre. Nei mesi scorsi l'ampliamento del sistema di raccolta tramite isole ecologiche ha spinto il Comune e il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti a collocare lì i cassonetti per la raccolta di vetro, carta, umido, plastica e metalli e indifferenziato. Il problema è che essendo spariti alcuni parcheggi i residenti si "litigano" ogni centimetro e sono numerose le sere in cui si fa fatica a raggiungere l'apertura dei bidoni, posta sul lato opposto rispetto a quello che dà sulla strada, come in ogni altra isola.



"Il primo reclamo a mezzo Pec risale al marzo scorso, quando abbiamo scritto alla Polizia municipale e al servizio Mobilità. Ci hanno risposto che avrebbero proceduto alla regolarizzazione del percorso. Questa sera abbiamo toccato il fondo: neanche una persona normodotata (non consideriamo anziani, mamme con carrozzine o portatori di handicap...) può accedere alla pulsantiera e allo sportello per conferire i rifiuti. In questi mesi nessuna soluzione, ma solo rimpallo di responsabilità e competenze", si sfogano a nome del vicinato Matteo Rege Cambrin e Andrea Sani, esasperati per le difficoltà incontrate nell'ottenere una risposta concreta.



Rivolgendosi a CDS i residenti della zona sperano di riuscire a ottenere una segnaletica ad hoc o una differente sistemazione dell'isola ecologica, così da poter concludere il proprio impegno quotidiano nel differenziare la spazzatura e non si presentino derive di comportamento come gli abbandoni dei sacchi dell'immondizia, che, visto l'andazzo, finirebbero per essere seguiti nel giro di poche ore da mobili, elettrodomestici e inerti di ogni tipo.