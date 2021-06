Michele Battegazzore nominato rappresentante della Provincia in Atc Mobilità e Parcheggi

La Spezia - È il dottor Michele Battegazzore il nuovo rappresentante della Provincia della Spezia presso l’azienda Atc Mobilità e Parcheggi. Battegazzore ha esperienza nel settore della finanza e dei connessi aspetti giuridici e fiscali, con particolare riferimento alla materia dei servizi di investimento, allocazioni di prodotti finanziari, assicurativi e creditizi, oltre che nei settori della mobilità e della gestione delle risorse umane. Ha svolto anche attività di promotore finanziario, consulente assicurativo e agente in attività finanziaria. Ringraziando il Presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, per la nomina, Battegazzore precisa che si metterà immediatamente a disposizione della società per portare il suo fattivo contributo.