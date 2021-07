Mezzo milione di euro per rinforzare i ponti sul Lagora

La Spezia - Poco più di 500mila euro per effettuare i rinforzi strutturali di tre ponti che attraversano il Lagora. E' la somma stanziata dalla giunta del Comune della Spezia con una delibera che approva lo studio di fattibilità tecnico-economica e l'inserimento degli interventi nel Piano delle opere 2021/2023.

"Molti dei ponti presenti lungo il Canale Lagora - si legge nella relazione introduttiva del documento - risalgono al periodo di costruzione dell’arsenale militare (ponte di Via XV giugno 1918 realizzato tra il 1862 e il 1869) o al secondo dopoguerra e, a parte limitati interventi puntuali, non risultano quasi mai essere stati oggetto di interventi di manutenzione significativi. Una analisi preliminare su alcuni di questi ha evidenziato significative carenze strutturali che potrebbero portare, in concomitanza con importanti eventi di piena e a causa di sezioni idrauliche non adeguate, a crolli e pertanto a conseguenti criticità di ordine idraulico-idrogeologico". Una problematica, quella appena esposta, che riguardava anche l'edificio abbattuto pochi giorni fa in Viale Nazario Sauro, nei pressi dell'ingresso della caserma della Polizia stradale.

Per quanto riguarda il ponte di Via XV giugno le prime avvisaglie di possibili problemi strutturali erano emerse nell'autunno del 2018 (leggi qui) e in seguito è stata affidata la progettazione di fattibilità tecnica ed economica degli

interventi di rinforzo strutturale del ponte sul Lagora e verifiche sullo stato di consistenza di alcuni degli attraversamenti presenti a monte e a valle all’ingegner Pietro Ebainetti.



Il progetto, inserito all’interno dell’aggiornamento 2021 del “Piano per la riduzione del rischio idrogeologico nel Comune della Spezia”,

prevede il rinforzo strutturale del ponte di Via XV Giugno 1918, mediante due solette armate che consentono entrambe la distribuzione dei carichi e il mantenimento delle caratteristiche architettoniche del ponte; l'eliminazione della vecchia struttura del ponte pedonale/ciclabile Fabiano-Rebocco lungo Via N. Sauro, al fine del miglioramento idraulico e la revisione degli elementi metallici con calcolo aggiornato con la normativa vigente; il rinforzo strutturale del ponte antistante la Chiesa di San Michele Arcangelo sempre lungo Via N. Sauro e poco a valle del ponte pedonale/ciclabile; il rinforzo strutturale del ponte antistante il Comando della Polizia municipale, presente poco a valle del ponte di Via XV giugno 1918.

Il tutto per una spesa complessiva di 500.113,06 euro.