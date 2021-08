Mezzi pesanti e degrado, dalle Pianazze: "Vogliamo una normale esistenza"

La Spezia - "Tutto uguale, non cambia niente! Sono passati mesi, nei quali sono state fatte assemblee pubbliche, incontri con l’amministrazione comunale spezzina e ripetuti incontri con la sindaca di Arcola. E questi sono i risultati: tutto continua come prima, forse peggio!". Giuseppe Mori, del Comitato Pianazze nel Cuore, è esasperato, come la maggior parte degli abitanti della zona. Le attività artigianali e l'ex cava Cortesia richiamano ogni giorno decine di mezzi pesanti e "il quartiere delle Pianazze è sempre più stritolato nella morsa del traffico e della sporcizia. Abbiamo atteso per mesi delle risposte che purtroppo non sono arrivate", prosegue Mori.



Il comitato sostiene che "la strada che porta all’ex cava Cortesia è sempre più un percorso a rischio, un susseguirsi di camion che a stento passano sotto il ponte dell’autostrada, e il degrado sta continuando ad aumentare... Per non parlare del continuo traffico di mezzi pesanti diretti alla ex cava dove da qualche anno si è insediata anche una società operante nello stoccaggio e nello smistamento di rifiuti. Per non parlare del nauseante odore che esce durante la lavorazione dei rifiuti, che con il caldo dell’estate è ancora più nauseante". I residenti riferiscono anche di camion betoniera "che sfrecciano in mezzo alle case (e davanti all’entrata di un asilo...) e del rumore assordante che viene fatto quando a fine giornata vengono lavate".



Mori e gli altri membri del comitato Pianazze nel cuore lanciano l'ennesimo grido d'aiuto e si domandano a cosa siano servite le assemblee, gli incontri, le riunioni partecipate da parte della popolazione...

"Mi auguro - prosegue Mori - che non venga detto che il ritardo nel dare risposte alla popolazione è dovuto alla purtroppo grave situazione derivante dal coronavirus: la situazione sta peggiorando da anni ben prima degli ultimi tristi avvenimenti, sono mesi che aspettiamo risposte. Sono anni che va avanti questa situazione, e non solo non si vede un miglioramento, ma anzi è un continuo degrado. Ci rendiamo conto del grave momento che sta attraversando il Paese, ci rendiamo conto che sicuramente ci sono cose più gravi e importanti, ma credeteci, vivere in questa situazione è veramente? impossibile. E sia ben chiaro, non siamo contro il lavoro, non siamo contro le aziende, chiediamo solo rispetto verso chi in questo territorio ci è nato o vi vive da tempo. Territorio che ha già dato molto anche in termini ambientali, per la sua vicinanza con la centrale Enel. Chiediamo solo poter vivere in condizioni normali. Non chiediamo nulla di più di una normale esistenza".