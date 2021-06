Mezzi Atc fermi in deposito, la Faisa Cisal: "Abbiamo superato l'impensabile"

La Spezia - "In Atc accade l’impensabile, i nuovi mezzi ecologicamente all’avanguardia dotati di ogni sistema di sicurezza e altamente confortevoli per l’utenza, dovranno restare nei depositi perché i tecnici di Atc non sono capaci di valutare i Km di servizio". Con "incredulo sconcerto" la segreteria del sindacato autonomo della Faisa Cisal esprime tutte le sue perplessità e denuncia una situazione che "deve essere immediatamente chiarita dalla direzione aziendale" (leggi qui).



Il segretario provinciale Stefano Viani non esclude "di portare la questione all'attenzione degli enti proprietari che proprio pochi mesi fa hanno creduto alle capacità organizzative di Atc mantenendo il servizio in mano pubblica. Già quando abbiamo appreso dell’impossibilità di poter utilizzare i nuovi mezzi sulla linea di Porto Venere perché non in grado di effettuare senza pericolose manovre alcune curve - sottolinea Viani - abbiamo espresso criticamente il nostro parere, ora abbiamo superato l’impensabile".



A questa vicenda fa riferimento anche Casa del consumatore che non esclude di "avviare procedure per tutelare l’utenza dei mezzi pubblici, che verrà fortemente penalizzata e subirà certamente dei disagi a causa di una vicenda che è quantomeno surreale", conclude la nota.