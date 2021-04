Mese della prevenzione dell'ictus, la facciata di Palazzo Civico si illumina di verde

La Spezia - Dal 19 al 23 aprile la facciata di Palazzo Civico sarà illuminata di verde in occasione del mese della prevenzione dell'ictus. L'iniziativa è promossa dall’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale (A.L.I.Ce) La Spezia o.d.v., associazione che si occupa, nella provincia della Spezia della prevenzione di questa patologia, che in Italia colpisce 150.000 persone /anno ed in Liguria 12 persone al giorno. A.L.I.Ce Italia ha deciso quest'anno di accendere i riflettori sull'ipercolesterolemia che, insieme a fumo, ipertensione e obesità, costituisce uno dei principali fattori di rischio ictus che possono essere modificati attuando un cambiamento nel proprio stile di vita.