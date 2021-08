Mercoledì e venerdì altre due open night vaccinali

La Spezia - Conclusa la prima open night vaccinale della settimana, che in provincia ha visto all'opera il centro di somministrazione dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana dalle 19 alle 22, la Asl 5 si prepara già al prossimo appuntamento.



Sono infatti previsti anche per le giornate di mercoledì 25 e venerdì 27 agosto due nuovi appuntamenti con le vaccinazioni senza prenotazione.



Mercoledì 25 agosto

Asl1 – Palafiori Saremo (dalle 19 alle 22)

Asl2 – Palacrociere di Savona (dalle 20 alle 23)

Asl3 - hub San Benigno (dalle 20 alle 24)

Teatro della Gioventù (dalle 19 alle 23)

Sala Chiamata del Porto (dalle 19 alle 22)

Asl4 - hub San Francesco di Chiavari (dalle 19 alle 22)

Asl5 – hub ex Fitram della Spezia (dalle 19 alle 22)



Venerdì 27 agosto

Asl1 – Palasalute di Imperia (dalle 19 alle 22)

Asl2 – hub Cairo Montenotte e Alassio (dalle 20 alle 23)

Asl3 - hub San Benigno (dalle 20 alle 24)

Teatro della Gioventù (dalle 19 alle 23)

Sala Chiamata del Porto (dalle 19 alle 22)

Asl4 - hub San Francesco di Chiavari (dalle 19 alle 22)

Asl5 – hub ospedale San Bartolomeo di Sarzana (dalle 19 alle 22)





Per quanto riguarda invece la fascia 12-18, per la quale sono iniziate ieri le vaccinazioni senza appuntamento, e il personale scolastico, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione e con linea dedicata con i seguenti orari:



Asl1

• Stazione ferroviaria di Taggia - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13

• Palabigauda di Camporosso - mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 14

• Palasalute di Imperia - da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 19

• Sede Asl1 di via Lamboglia a Ventimiglia martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 14 (solo per personale scolastico)



Asl2

• Palacrociere di Savona - da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 19

• Hub Santa Caterina di Finale Ligure - sabato dalle 9 alle 19



Asl3

• Sala Chiamata del Porto - da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18; sabato dalle 8 alle 13

• Teatro della Gioventù - da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18; sabato dalle 8 alle 13



Asl4

• hub San Francesco di Chiavari - da lunedì a sabato dalle 9 alle 15

• Rapallo (Ospedale via San Pietro, area primo soccorso) - da lunedì a sabato dalle 9 alle 15

• Sestri Levante (Uffici Comunali, viale Dante) - da lunedì a sabato dalle 9 alle 15

• Stelmilit di Chiavari - da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20



Asl5

• hub ex Fitram della Spezia - da lunedì a domenica dalle 9 alle 12

• hub San Bartolomeo di Sarzana - da lunedì a domenica dalle 9 alle 12