Medici e infermieri della Marina nelle corsie della sanità pubblica spezzina

La Spezia - E’ stato siglato oggi, nella sala conferenze della Direzione di Commissariato della Marina Militare, l'accordo di collaborazione tra Marina Militare e Asl 5 per, si legge nella nota diramata dalla Marina, "lo svolgimento di attività per lo sviluppo delle competenze professionali del personale sanitario della Marina Militare in materia della gestione delle emergenze-urgenze mediche e chirurgiche e del politrauma". Il documento è stato firmato dall’ammiraglio Riccardo Guarducci, Ispettore della Sanità della Marina Militare e dal dott. Paolo Cavagnaro, Direttore generale della Asl 5. Avrà una durata di tre anni.



In particolare, l’accordo prevede la presenza nei presidi ospedalieri del Levante Ligure da parte del personale sanitario, medici ed infermieri, della Marina Militare, offrendo la possibilità di consolidare e sviluppare le rispettive competenze professionali specialistiche oltre che incrementare le capacità di gestione e trattamento delle emergenze mediche e chirurgiche e del politrauma sia in eventuali contesti operativi, sia nei casi di assistenza e soccorso alla popolazione in situazioni di emergenza sanitaria.



"La Marina Militare - si legge ancora nella nota - ritiene fondamentale e irrinunciabile l’aggiornamento professionale continuo del proprio personale, così come lo scambio di esperienze con la sanità pubblica, in modo da garantire ai propri uomini il massimo delle capacità tecnico-professionali sia nell’impiego prettamente militare che nelle occasioni di supporto alla collettività. Questo accordo consolida una rapporto di collaborazione, virtuoso e fruttuoso, tra la Marina e l'azienda sanitaria che esiste da molti anni e che ha trovato piena realizzazione nel corso del periodo emergenziale, consentendo, tra l’altro, l’effettuazione di tamponi a favore della cittadinanza spezzina da parte del personale sanitario militare presso il comprensorio dell’ex ospedale militare Bruno Falcomatà”.