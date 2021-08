La Spezia - Sarà probabilmente necessario attendere domani, sabato 7 agosto, per una giornata di sole. Oggi infatti per lo Spezzino si annuncia una mattinata grigia, con probabili precipitazioni piovose, per quanto di lieve intensità. Seguirà un pomeriggio di sole, per quanto ancora insidiato da qualche nuvola. Le temperature non dovrebbero superare i 27 gradi e mezzo, mentre domani farà un po' più caldo.