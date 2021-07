Massimo Benassi a Pisa, Labianca alla Spezia: cambio al vertice della Guardia di Finanza

La Spezia - Alla presenza del comandante regionale Liguria, Generale di Brigata Rosario Massino, del personale, dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e della rappresentanza militare di base, si è svolta, in data odierna, presso la caserma “T. Santini”, la cerimonia di passaggio di consegne, nel corso della quale il Col. Massimo Benassi ha ceduto la carica di Comandante provinciale della Spezia al Col. Benedetto Labianca. Benassi, giunto alla Spezia nell’ottobre del 2017, è destinato a ricoprire l’incarico di Comandante Provinciale della sede di Pisa.

Il Comandante Provinciale cedente ha ringraziato i finanzieri di tutti i reparti operanti nello spezzino per l’impegno, la professionalità, la passione ed il senso dell’Istituzione quotidianamente dimostrati nelle diverse attività di servizio svolte per il bene della Collettività, nonché per lo sforzo profuso in occasione dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-

19, ed ha rivolto un augurio di buon lavoro al Comandante subentrante.