Maria Franca Corona è il nuovo primario di Pediatria

La Spezia - La S.C. Pediatria e Neonatologia di Asl5 dal 1° luglio ha un nuovo direttore, la dottoressa Maria Franca Corona, nominata dal direttore generale a seguito di pubblica selezione. La dottoressa Corona laureata in Medicina e Chirurgia presso l'università di Genova, specializzazione in Pediatria presso l'Istituto G. Gaslini, per dieci anni ha prestato servizio presso la Neonatologia e Clinica Pediatrica dell'Università dell'Insubria di Varese con attività in Pronto Soccorso Pediatrico e negli ambulatori di allergopneumologia pediatrica e di polisonnografia. Dal 2001 presta servizio presso l'Asl5 dove dal 2003 ha assunto l’incarico di alta specializzazione in area neonatologica. Dal 2010 incarico responsabile di Struttura Semplice di Neonatologia Fisiologica e dal 2014 incarico di Direzione della Struttura Semplice Dipartimentale di Continuità Assistenziale Neonatologica con la funzione di collegamento Ospedale-Territorio, ove ha realizzato una forte integrazione con i Pediatri di Libera Scelta. Referente del Gruppo Aziendale e Regionale "Maltrattamento e abuso a danno dei minori" e della "Violenza di Genere" dal 2014, dal maggio 2020 ha ricoperto l’incarico di Direttore Facente Funzioni della S.C. di Pediatria.