Marciapiede e porticati da rimettere a lucido

La Spezia - I percorsi pedonali di via Vittorio Veneto saranno oggetto di un'opera di riqualificazione. Con essi anche alcune traverse come Via Costantini e Via Ugo Foscolo per un'area complessiva, tra porticati e marciapiedi, di circa mq 2600. Il Comune della Spezia ha approvato il progetto di fattibilità. "Un segnale importante nel centro storico di via Veneto, una delle vie più sontuose della Città - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini - tutto il centro città deve essere il fiore all'occhiello per gli spezzini e per i turisti quando torneranno a farci visita, per questo investire mezzo milione di euro per un'area di oltre 2 mila metri quadrati è fondamentale perché si dia nuovamente lustro ai portici e alle vie limitrofe".



L'intervento consiste nel rifacimento nei porticati del massello in calcestruzzo e posa in opera di pavimentazione alla palladiana in marmo, in continuità con le pavimentazioni esistenti e la posa in opera di mattonelle in gres, in sostituzione di quelle esistenti, nei marciapiede di via Costantini e posa in opera di conglomerato bituminoso nei restanti marciapiede. L'intervento sarà inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e avrà un importo di circa 500mila euro. “Questo progetto - spiega l’assessore Piaggi - si inserisce nella più ampia riqualificazione generale dei portici e nel piano manutentivo della città, che mira a ripristinare aree pubbliche abbandonate da troppi anni. Il primo lotto di lavori è in partenza e con questo si completa la riqualificazione dei porticati".