Manovre simulate per accogliere in sicurezza le portacontainer

La Spezia - Da un lato il completamento dei lavori di livellamento dei fondali del Molo Fornelli Est, dall'altro le segnalazioni, da parte della Corporazione piloti della Spezia, della presenza di accumuli di materiale lungo il canale di accesso al golfo: queste le ragioni che hanno portato l'Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale a ritenere opportuna l'esecuzione di alcune prove di manovra navale all'interno del porto mercantile spezzino, da realizzarsi utilizzando simulatori certificati “in grado di modellare le condizioni geomorfologiche e meteomarine idonee agli scopi”, come si legge nella determina con cui, alla fine della scorsa settimana, l'ingegner Francesco Di Sarcina, segretario generale dell'Adsp, ha disposto l'affidamento del servizio. A occuparsi della simulazione di prove di manovra navale, comprensive di atterraggio ed accosto di navi portacontainer all’interno del terzo bacino portuale, sarà, per 12mila euro, la genovese Scenario srl, una delle società invitate a presentare il preventivo.



“Il gigantismo navale che ha caratterizzato l’evoluzione del trasporto merci negli ultimi anni – si osserva nell'atto dell'Autorità di sistema portuale - ha determinato necessità di maggiori pescaggi e di spazi di manovra sempre più consistenti”, spiegando che è intenzione di Via del Molo “verificare le attuali possibilità di accoglienza di navi portacontainer di nuova generazione nel rispetto delle condizioni di sicurezza della navigazione negli specchi acquei di competenza, nonché di programmare ogni eventuale intervento di competenza che dovesse essere richiesto per consentire dette manovre”.