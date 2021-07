Manifesto per la sanità in presidio: "Asl 5 sempre più ammalata"

La Spezia - Domani, giovedì 15 luglio, presidio del Manifesto per la sanità il Piazzetta del Santo (lungo Corso Cavour) dalle 17.00 alle 19.30. "Oltre al virus ci sono anche le altre malattie, e sempre più ammalata è la Asl 5, forse quasi in coma", affermano dal Manifesto, e aggiungono: "Scandaloso che il piano dedicato al pronto soccorso pediatrico della Spezia dal 1 luglio verrà chiuso, che sia preannunciata la chiusura della Rianimazione a Sarzana, che siano bloccati gli screening oncologici, che a differenza di altre Asl, nella nostra ancora non sia stata ripresa a regime l’attività ordinaria".