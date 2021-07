Lutto nella comunità cattolica, si è spenta Maria Grazia Santarnecchi

La Spezia - Il consiglio diocesano e tutta l’Azione Cattolica diocesana della Spezia Sarzana Brugnato si stringono intorno ai figli e alla famiglia tutta per la salita al cielo di Maria Grazia Santarnecchi già Vice Presidente Diocesana per il Settore Adulti, indimenticata e indimenticabile presenza amica e materna in tantissimi anni di servizio associativo, portato avanti sempre con gioia, umiltà e spirito di incondizionata disponibilità verso tutti.



Mercoledì 28 alle 17.30 presso il Santuario di Nostra Signora della Neve verrà recitata la preghiera comunitaria del Rosario. I funerali si svolgeranno giovedì 29 alle 10 presso la Chiesa di Nostra Signora della Salute in piazza Brin alla Spezia.