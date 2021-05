Lutto a Deiva Marina per la morte di Stefano Picarco, rinviato lo spettacolo teatrale "Tre"

La Spezia - Lo spettacolo “Tre” che, sabato 29 maggio, avrebbe chiuso a Deiva Marina la 1° edizione della rassegna Nuove Terre d’Inverno è stato rinviato a sabato 5 giugno (piazza Bollo, ore 18.45).

La decisione è stata presa - su indicazione dell’amministrazione del Comune di Deiva Marina - in seguito al grave lutto che ha colpito in questi giorni il territorio, dopo l’incidente stradale che ha causato la morte di Stefano Picardo, ex calciatore, poi allenatore del Real Deiva e del Segesta. La compagnia Officine Papage sottolinea con questo gesto la sua la vicinanza alla comunità.