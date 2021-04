La Spezia - Acam Ambiente ricorda agli utenti dei Comuni serviti di verificare sui calendari del servizio porta a porta l’eventuale sospensione della raccolta in occasione della festività di lunedì 5 aprile. Nel caso il calendario, per tale data, preveda la sospensione delle attività di raccolta, si invitano gli utenti a non esporre in strada alcun tipo di rifiuto la sera del giorno precedente, vale a dire domenica 4 aprile, per tutelare il decoro cittadino.