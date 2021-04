Ludoteca, gestione a gara: 130mila euro per tre anni

La Spezia - La gestione della ludoteca comunale di Via Gramsci verrà messa a gara. Scade infatti il prossimo 30 giugno l'appalto in essere affidato nel 2019 al Rti costituito da Coopselios e Cocea e già prorogato di 9 mesi, come previsto dal capitolato.

L'amministrazione comunale ha quindi intenzione di procedere a un nuovo affidamento del servizio tramite procedura di gara aperta per individuar un soggetto in grado di occuparsi della gestione di tutte le attività per un periodi di 36 mesi e un importo di 129.634,23 euro.

Nello specifico sarà richiesto di garantire attività libere e programmate a carattere ricreativo ed educativo, promuovere e programmare attività didattiche-educative con i dirigenti delle scuole del territorio e con il sistema culturale cittadino, creare momenti di incontro, confronto e condivisione per genitori e figli anche in collaborazione con i Servizi sociali e con il Centro Asso collocato al primo piano della stessa struttura e, infine, promuovere la collaborazione e l’utilizzo dei locali per le attività di associazioni che offrono laboratori ludici a titolo gratuito per bambini e ragazzi.



A favore dell'utenza sarà inoltre richiesto di garantire il funzionamento del servizio per almeno 31 ore settimanali con apertura all’utenza dal lunedì al sabato pomeriggio e il sabato mattina con registrazione automatizzata degli accessi e apertura mattutina per attività concordate con le scuole cittadine o con altre agenzie del territorio. Dovrà essere previsto il servizio di iscrizione e prestito di giochi, libri e film e sarà chiesto di attivare e gestire uno sportello informativo per la collettività in grado di fornire una panoramica dei servizi e attività ludico-ricreative disponibili sul territorio per le famiglie, i bambini e i preadolescenti, oltre a elaborare, produrre e provvedere l’aggiornamento di una “guida” all’offerta ludicoricreativa della città. Chi si aggiudicherà l'appalto dovrà anche attivare e gestire l’attività di catalogazione online dei libri presenti in ludoteca, attraverso il Sistema bibliotecario nazionale (SBN) e progettare e organizzare, nel periodo delle vacanze scolastiche, servizi ludico-ricreativi per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni a pagamento delle famiglie con tariffe concordate e introitate dall’amministrazione comunale.