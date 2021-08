Lucine sui portali di Buren, da che parte state?

La Spezia - Innocenti lucine che ben presto verranno rimosse come da programma o cafonata evitabile che deturpa un'opera d'arte? Piazza Verdi continua a scontare la condanna a far discutere che le è stata inflitta nel 2009 e che ha iniziato a scontare dal 2013. Non sono i materiali costruttivi o i portali di Daniel Buren a sostenere le fondamenta del dibattito, ma l'illuminazione minimal-popolare installata dall'amministrazione comunale nelle scorse settimane.

Le prime voci di mal di pancia per la scelta sotto il profilo estetico e artistico hanno iniziato a circolare sul finire del mese di luglio e quella che ci risulta come la prima critica pubblica è di Francesca Cattoi, peraltro dal blog "Las Pezia calling" ospitato nella sezione delle opinioni di CDS. L'ex direttrice del Camec, ricercatrice nel campo dell'arte moderna alla Fondazione Prada, ha pubblicato un intervento (qui) che va al nocciolo della questione, ponendo una serie di domande, chiamando direttamente in causa l'assessore alla Cura e decoro della città, Lorenzo Brogi, e concludendo con un auspicio che è andato a segno: "Forse in maniera un po’ retorica e datata, mi piacerebbe ci fosse un dibattito".



Il giorno seguente Andrea Orlando, ministro del Lavoro e spezzino Doc, ha ironizzato sul suo profilo Facebook "Una bella iniziativa del Comune della Spezia per l’edizione estiva della fiera di S. Giuseppe. Un pensiero originale. Grazie.", con annessa fotografia dei portali illuminati a giorno dalle vituperate lampadine.

Più diretto l'attacco di Jacopo Benassi, artista visuale spezzino conosciuto e apprezzato a livello internazionale, che "invita" il sindaco a rimuovere le lucine. "In Italia non esistono tanti interventi di artisti contemporanei. Spezia è fortunata. Purtroppo cambiano le giunte ... Questa installazione di lampadine conferma che sono una manica di incapaci! Mi fanno mezzo tenerezza perché non hanno proprio i mezzi per capire o sostenere l’arte!", ha proseguito rispondendo ai commenti degli amici.



A rincarare la dose ci ha pensato nelle stesse ore Valerio Dehò docente all’Accademia di Belle Arti di Brera che ha trascorso una sera in città, decidendo di non risparmiarsi una lettera carica di sgomento per l'accaduto, tanto da proporre che "forse per riparare al danno di immagine della città andrebbe organizzata una mostra di Buren al Camec".

E' di ieri, infine, il grido di Mirko Baricchi, pittore spezzino trapiantato a Vicenza. "Ma come si può?! Cosa avete fatto!", ha esordito, per poi aggiungere in un commento "Non siamo nell’ambito del bello o brutto, sul quale potremmo confrontarci in seguito. L’ambito è quello di chi si permette ciò che non si deve! Mettere luci sopra, sotto, di lato, non importa, un’opera di ingegno, di un artista (in questo caso internazionale), in un luogo pubblico?! Una totale barbarie, una roba del genere non l'ho mai vista. E un po’ di arte mi occupo".



Per avere un dibattito occorrono anche le opinioni della controparte, espresse questa mattina dall'assessore al Turismo, Maria Grazia Frijia, ovviamente sui social.

"E basta con 'ste polemiche stucchevoli su Piazza Verdi con le lucine... polemiche ridicole che arrivano dalla pseudosinistra e dalla intellighenzia, sempre di pseudosinistra, addirittura da personalità politiche di spicco della psudosinistra. Con tutte le cose di cui si devono preoccupare hanno il tempo di fare un intervento su questo argomento... viene da sorridere perché ricordo a questi signori/e che grazie a loro noi abbiamo, e voglio fare un esempio su tutti, un bellissimo Centro Kennedy, gettatina di cemento in centro città. Queste sono le cose rispetto alle quali dovremmo sempre indignarci, non quattro lucine in Piazza Verdi, che non danno noia a nessuno e tra qualche giorno non ci saranno più. La domanda che sorge spontanea ed è: ma dove stava, allora, tutta questa fantastica intellighenzia?".



Interpellato telefonicamente da CDS anche Lorenzo Brogi si è espresso con brevità sulla vicenda: "Si tratta di una polemica futile per un'installazione che in Piazza Verdi, a differenza che altrove, ha una durata di 30 giorni come previsto dalle normative. Verrà smantellata alla scadenza prestabilita, peraltro imminente, nei primi giorni della prossima settimana".

Il riferimento dell'assessore è alle installazioni della stessa tipologie di luminarie in altri punti della città, come in Piazza Beverini, dove invece la permanenza delle luci è prevista sino al 30 settembre.



Insomma: da una parte c'è chi chiede più rispetto per quella che, piaccia o no, è un'opera d'arte, dall'altra chi minimizza, facendo notare che si tratta di un intervento momentaneo, che non necessita nemmeno della richiesta di autorizzazione da parte della Soprintendenza.

E voi da che parte state? Ditecelo rispondendo al sondaggio qua sotto oppure scrivendoci a redazione@cittadellaspezia.com.