Lotta al Covid, il prefetto Inversini consegna 23 onoreficienze ad altrettanti spezzini

La Spezia - In prefettura nel pomeriggio di venerdì 16 aprile prossimo, il prefetto Maria Luisa Inversini procederà alla consegna dei diplomi delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana conferite dal presidente della Repubblica a 23 cittadini della provincia spezzina che si sono distinti nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali nonché per meritevoli servizi nelle carriere civili e militari, in particolare nel contribuire a fronteggiare l’emergenza epidemiologica.



Per garantire il rispetto della normativa anti Covid, la consegna avverrà in diversi momenti: sarà consegnata prima la distinzione onorifica di commendatore al dottor Mario Baldini e poi quelle di cavaliere al vice questore a.r. Bruno Bassi, all’ispettore superiore della Polizia di Stato Luciano Malatesta, al capitano dell’Arma dei Carabinieri Gabriele Fabian e al maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri Michele Zerrilli.

Successivamente, presso il comando marittimo Nord, nel corso di una breve cerimonia congiunta, il Pprefetto e l’ammiraglio di Divisione consegneranno i diplomi di cavaliere a 13 dipendenti in forza al ministero della Difesa - Marina militare.



Il prefetto consegnerà gli ulteriori 5 diplomi di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana il prossimo 6 maggio.