Locanda del Samaritano: staffetta di privati e aziende raccoglie 50mila euro

La Spezia - Ha superato i 50mila euro, il 50 per cento dell’obiettivo finale, la raccolta fondi online lanciata da Caritas diocesana La Spezia - Sarzana - Brugnato, per la realizzazione del nuovo dormitorio per senza dimora la ‘Locanda il Samaritano’.

Un obiettivo conseguito grazie al contributo e alla solidarietà di tanti privati e aziende del territorio che hanno voluto dare il loro supporto alla nascita della nuova struttura che ac coglierà fino a 27 persone senza casa. Tra i sostenitori anche Fondazione Carispezia che ha raddoppiato i primi 15 mila euro raccolti, consentendo così di raggiungere il primo step

del progetto che permetterà di realizzare la copertura del 1° modulo del dormitorio. La raccolta online lanciata sul sito www.ca-crowdforlife.it - la nuova piattaforma dedicata al crowdfunding del gruppo bancario Crédit Agricole Italia - andrà avanti fino al 30 set tembre e punta a raggiungere la cifra di 100 mila euro.

Per dare il proprio contributo è sufficiente cliccare sulla raccolta ‘Sostieni la Locanda il Samaritano’ e scegliere se donare tramite carta di credito o bonifico bancario. Una volta effettuata la donazione si riceverà una conferma tramite mail con allegata la ricevuta fisca le.

“‘Se si sogna da soli è solo un sogno. Se si sogna insieme, è la realtà che comincia.” Con questo proverbio africano’ - ha dichiarato don Luca Palei, direttore di Caritas diocesana La Spezia - Sarzana - Brugnato - voglio ringraziare tutti gli spezzini, da sempre compagni di viaggio in sogni, che sono diventati e diventano, realtà. Grazie di cuore per quanto fatto, abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto concreto, perché La Locanda il Samaritano pos

sa entrare in attività; possa aprire le porte, ed essere luogo di rifugio e di speranza!”

La nuova ‘Locanda il Samaritano’ sorgerà nel quartiere di Pegazzano, nell’ala orientale del complesso ‘Cittadella della Pace’ attualmente dismesso e in stato di declino. Un tempo magazzini di munizioni e pezzi di artiglieria in uso alla Marina Militare a partire dal 1800, gli edifici della Cittadella della Pace si trasformeranno così in un luogo di pace e solidarie

tà.