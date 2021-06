Levanto, le attuali limitazioni nella Ztl di via Jacopo prolungate fino a lunedì 14 giugno

La Spezia - Sono state prolungate fino a lunedì 14 giugno le limitazioni alla circolazione dei veicoli di Levanto istituite nella Ztl con ingresso da via Jacopo (dall’incrocio con via Zoppi). Le limitazioni entrano in vigore ogni sabato (o giorno prefestivo) alle 14 e proseguono fino alle 7.30 del lunedì seguente (o del giorno successivo ad una festività). Durante questo periodo temporale possono avere accesso alla Ztl solamente i veicoli autorizzati. Tutti gli altri mezzi devono svoltare alla fine di via Rimembranza su via Zoppi e poi immettersi nel tratto finale di corso Italia non soggetto alla Ztl per tornare verso l’incrocio con corso Roma.