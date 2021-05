Levanto: differenziata supera il 70 per cento

La Spezia - Si attesta al 70,22 per cento la raccolta differenziata dei rifiuti che il Comune di Levanto ha attuato nel corso dell’anno 2020. Il totale dei rifiuti urbani raccolti sul territorio della cittadina rivierasca è di 3.419 tonnellate: 2.400 provenienti appunto dal materiale separato e pronto per il riciclo (escluso il quantitativo gestito attraverso il compostaggio domestico) e 1.019 di indifferenziata destinati allo smaltimento in discarica.

Tra le tipologie dei rifiuti avviati al riciclo, la percentuale maggiore è quella relativa al vetro (98,07 per cento); seguono il legno (96,49 per cento), i metalli (89,85 per cento), la carta (86,48 per cento), la frazione organica (82,07 per cento) e la plastica (67,86 per cento).

“Siamo soddisfatti del risultato comunicatoci dalla Regione Liguria - è il commento di Paolo Lizza, assessore all’Ambiente - La cifra complessiva è leggermente più alta di quella certificata nel 2019 e continua a superare abbondantemente la soglia del 65% di differenziata, obiettivo fissato dalla legge. Anche grazie al potenziamento del servizio di ritiro del materiale conferito dalle utenze commerciali durante la stagione turistica, attuato dopo aver ascoltato e accolto alcune delle esigenze manifestate dai titolari delle attività produttive, riusciamo a gestire con sufficiente tranquillità anche i periodi con i maggiori afflussi di visitatori”.

L’assessore preannuncia l’avvio di una campagna di sensibilizzazione degli utenti finalizzata a differenziare ancora meglio le varie tipologie di rifiuti per raggiungere obiettivi ancora più significativi.