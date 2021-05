La Spezia - Nel Comune di Levanto informa sono aperte le iscrizioni alla scuola estiva per i bimbi da zero a 11 anni, in programma dal 1° luglio al 31 agosto.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare direttamente gli organizzatori delle attività: “Cooperativa sociale Gulliver” (Marina Sintjurin, tel. 366.3312715) per i bimbi da 0 a 3 anni e da 6 a 11 anni; “Associazione Creativamente” (Silvia Laise, tel. 349.3113408) per i bimbi da 3 a 6 anni.