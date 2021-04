Legionella, ecco come riaprire in sicurezza le attività recettive

La Spezia - L’Ufficio Ambiente Confartigianato, con la partecipazione di Asl5, SC Igiene e Sanità Pubblica, organizza lunedì 3 Maggio, alle 16, un seminario in modalità on.line nel quale si illustreranno le possibili problematiche per le attività ricettive dopo il lungo periodo di inattività forzata ma anche e soprattutto le strategie per combattere la proliferazione della legionella, partendo dalla prevenzione fino ad una corretta gestione e manutenzione degli impianti. Le legionelle sono dei batteri presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali.



Considerato che l'intervallo di proliferazione del batterio va dai 15 °C a 50 °C (fino a 22 °C il batterio esiste ma è inattivo), esistono delle zone critiche negli impianti idrosanitari: all'interno delle tubazioni, specialmente se obsolete e con depositi all'interno, o anche in tratti chiusi, nei serbatoi di accumulo, nei bollitori, nei soffioni della doccia e nei terminali di distribuzione; anche i sistemi idrici di emergenza, come le docce di decontaminazione, le stazioni di lavaggio per gli occhi e i sistemi sprinkler antincendio possono essere luogo di proliferazione. Per informazioni ed iscrizioni al seminario è possibile tel. 0187286632 - sicurart@confartigianato.laspezia.it (entro lunedì alle ore 12.00)