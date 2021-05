Legge regionale servizi funebri, Frau: "Altro slittamento per la discussione in commissione, siamo preoccupati"

La Spezia - Non si placano le preoccupazioni per la Pubblica assistenza della Spezia a seguito dello slittamento e della discussione, in commissione regionale Sanità, della legge regionale sui servizi funebri. "Le audizioni dovevano tenersi in questi giorni e adesso abbiamo scoperto incidentalmente che sarebbero state calendarizzate per il 31 maggio - così il presidente Andrea Frau che non nasconde i propri timori -, dire che siamo preoccupati è poco. Ci stiamo battendo per il cambio di questa legge fin dalla sua approvazione. Ci è stato assicurato, da tutti i fronti politici, che sarebbe stata modificata perché tutti si sono resi conto dell'errore. Ma, ad oggi, non è avvenuto niente di tutto questo, abbiamo infatti assistito a continui rinvii e ci auguriamo che questa nuova data sia quella definitiva e che a breve scadenza l’analisi del testo approdi in consiglio regionale dove si potrà capire a chi interessa veramente il destino della Pubblica Assistenza. Sembra che a nessuno, se non ai cittadini che hanno aderito alla nostra protesta con circa 6mila firme, stiano a cuore le sorti dell'associazione che restano appese ad un filo. Sappiamo solo che il tempo stringe. Se la legge non venisse modificata, in tempi utili, ci vedremo costretti ad impugnarla nelle sedi competenti, sicuri che la Giustizia Amministrativa bocci definitivamente quest’aberrazione".