Legge funerali: presidio davanti al Comune di sindacati e lavoratori

La Spezia - "Lunedì 31 maggio partire dalle 11 i lavoratori della Pubblica Assistenza saranno in presidio sotto il Comune per manifestare la propria preoccupazione in vista dell’entrata in vigore della Legge Regionale 15/2020 che toglie alle Pubblica assistenza la possibilità di eseguire servizi funebri." Lo annunciano Marzia Ilari, segreteria Fp Cgil, e Fabio Cidale, segreteria Cisl Fp della Spezia che proseguono: "Abbiamo scelto di organizzare il presidio in occasione dell’audizione in commissione consiliare regionale per tenere alta l’attenzione su questa vertenza e sul futuro della Pubblica Assistenza, rivolgendo l’ennesimo appello alle Istituzioni e alla politica affinché tutelino un patrimonio così prezioso e si attivino per modificare la legge."