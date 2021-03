Legambiente e Italia nostra: richiesta formale di inchiesta pubblica sul Puo di Via Prosperi

La Spezia - Legambiente e Italia nostra hanno scritto al sindaco e agli assessori all'Urbanistica del Comune della Spezia e della Regione Liguria per chiedere ufficialmente l'avvio di una inchiesta pubblica sul progetto che coinvolge Borgo Baceo, nei pressi di Via Prosperi.



"Legambiente - spiega il presidente spezzino Stefano Sarti - ritiene che un progetto che prevede una così profonda trasformazione di un'area verde e dei suoi edifici storici come quello che si intende realizzare per il Borgo Baceo debba poter usufruire della più ampia discussione pubblica anche all'interno del procedimento di Vas. La legge regionale sulla VAS prevede (seppure non in forma obbligatoria) l'istituto dell'inchiesta pubblica "per l'esame del rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria". E' stata quindi inviata sia al sindaco Pierluigi Peracchini che all'assessore all'Urbanistica Luca Piaggi, e per conoscenza alla Regione Liguria, formale motivata richiesta, anche sulla base della sollecitazione arrivata da abitanti e cittadini".