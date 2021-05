Lega: "Ora basta porti aperti, Salvini prosciolto da accuse insussistenti"

La Spezia - “La decisione dei magistrati di Catania sul non luogo a procedere certifica la bontà dell’operato di Matteo Salvini da ministro dell’Interno, colpevole solo di aver fatto il suo dovere". Lo dichiara il deputato componente della Commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega Edoardo Rixi che prosegue: "Finalmente un segnale concreto contro trafficanti di uomini e scafisti che restituisce autorevolezza a Guardia Costiera e forze dell’ordine intervenute sempre in piena legalità per il rispetto delle regole. Penso anche ai soldi dei contribuenti sprecati per una causa inutile, figlia di una ideologia radical chic e pro Ong. Per l'immigrazione avanti a tutta forza sulla strada tracciata da Salvini e dalla Lega”.

“Matteo Salvini ha legittimamente difeso i confini e la dignità dell’Italia. Avanti così, a testa alta. Ora basta porti aperti. Occorre proteggere i nostri confini e difenderli in maniera autonoma, come peraltro fanno Grecia, Malta, Spagna e Francia. Non possiamo essere il campo profughi d’Europa. Anche perché sarà l’estate della ripresa post emergenza coronavirus e adesso bisogna pensare allo sviluppo del Paese e alla libertà degli italiani, riaprendo tutte le attività e superando il limite delle 22 del coprifuoco. Complimenti al senatore e segretario federale della Lega che stamane è stato prosciolto dall’accusa di sequestro di persona per il caso della nave Gregoretti". Lo dichiarano i consiglieri regionali della Lega che proseguono: "Il gup, sottolineando che il fatto non sussiste, ha accolto la tesi della difesa e della procura distrettuale di Catania, che ha chiesto di emettere una sentenza di non luogo a procedere perché l'allora ministro dell'Interno non aveva violato alcuna convenzione nazionale e internazionale, le sue scelte erano state condivise dal Governo e quindi la sua posizione non integra gli estremi del reato”.