Le 'sneakers' di De Carli conquistano i banchi del Fossati

La Spezia - Jacopo De Carli, uno dei più influenti restauratori di sneakers da collezione e customizzatori di sneakers su scala internazionale ha fatto visita all’Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico Fossati nella mattinata di martedì 25 maggio, accompagnato dal collega e custumizzatore Willy Spazio. Accogliendo le richieste della classe 3T indirizzo grafica e comunicazione, provata da un anno di distanziamento sociale, le docenti prof.ssa Giulia Grillo e prof.ssa Maria Grazia Cantoni, hanno deciso assieme al dirigente scolastico prof. Paolo Manfredini, di aprire le porte della scuola al mondo delle sneakers. Questo il termine per indicare un particolare tipo di scarpa da ginnastica, molto curata esteticamente, indossata prevalentemente per il tempo libero e non per lo sport.



Moda, grafica e comunicazione si uniscono assieme in un asset per il quale gli studenti si sono formati durante l’anno e la presenza del giovane artista milanese si inquadra nel progetto formativo che mira a mettere in contatto gli allievi anche con i professionisti dello street wear contemporaneo. La classe ha lavorato su un laboratorio virtuale in gruppi, costruendo una unità didattica su misura “top down”, ovvero partendo dall'analisi di un brand, la sua storia, il marchio per comprendere il fascino della personalizzazione delle scarpe appartenenti ai più celebri marchi mondiali.



Tra coloratissimi modelli che attraverso processi di tintura e lavaggi, inserimento di pelli e tessuti particolari, ma anche di borchie o altri accessori, acquistano nuova vita diventando pezzi unici. Dalle Jordan alle Air Max, passando per All Star, Stan Smith e Gazelle gli studenti si sono cimentati nello studio e nella realizzazione dei progetti, assieme agli insegnanti che hanno guidato gli studenti nell’applicare le teorie e tecniche della grafica e del design. De Carli e Willy Spazio sono stati ospiti dell’iniziativa dove si sono confrontati con alunni e docenti ed hanno premiato gli studenti più meritevoli per il lavoro svolto con un paio di sneakers da loro appositamente customizzate.