Le scuole e la Repubblica, premiazioni in prefettura

La Spezia - Per ricordare il 75° Anniversario della Fondazione della Repubblica, l’Ufficio Scolastico Provinciale, d’intesa con questa Prefettura, ha sensibilizzato gli istituti scolastici spezzini per un momento di riflessione sul tema.

In adesione a ciò, alcune scuole, nel quadro dell’insegnamento dell’educazione civica hanno programmato lezioni finalizzate a meglio comprendere il significato e la storia della ricorrenza che ha sancito il passaggio dal sistema monarchico a quello repubblicano.

A causa delle restrizioni imposte dal perdurare della situazione sanitaria, non è stato possibile, come di consueto, far partecipare gli alunni alla celebrazione organizzata da questa Prefettura, convenendo di dedicare una breve cerimonia agli studenti che hanno realizzato gli elaborati sul tema della Festa della Repubblica.

Nel pomeriggio odierno i rappresentanti degli Istituti scolastici “ISA 1 I.C. Don L. Milani, ISA 2, ISA 8, ISA 11 I.C. di Vezzano Ligure, ISA 13 I.C. di Sarzana, ISA 16 I.C. di Ortonovo, ISA 18 I.C. di Arcola/Ameglia, ISA 20 I.C. di Bolano, ISA 23 I.C. di Levanto, accompagnati da un docente, sono stati ricevuti nella Sala del Consiglio Provinciale del Palazzo del Governo accolti dal Prefetto Maria Luisa Inversini, dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico della Spezia Roberto Peccenini e dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Ettore Acerra.

Gli studenti visibilmente emozionati, a turno, hanno presentato il lavoro svolto dal proprio Istituto con l’ausilio di video realizzati per l’occasione. Il Prefetto e i Dirigenti scolastici hanno ringraziato insegnanti e ragazzi per l’impegno profuso per conservare presso le nuove generazioni la memoria del passato e i principi di libertà, giustizia, eguaglianza e solidarietà contenuti nella nostra Carta Costituzionale.

Al termine il Prefetto ha consegnato a ciascun ragazzo un opuscolo con le “Carte a garanzia del cittadino” - Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e Costituzione Italiana - e una maglietta con l’immagine del “Tricolore”.



“Ai ragazzi dico - ha aggiunto Inversini - il presente - e non il futuro - è vostro. Siate protagonisti della società del domani, facendo vostri sin da subito i valori su cui si fonda la nostra Costituzione, e portando così il vostro piccolo mattoncino alla costruzione della casa comune”.