Le emozioni di bambini e adolescenti al tempo della pandemia

La Spezia - Gli insegnanti di Religione, nel corso online promosso dall’ufficio Scuola ed educazione della diocesi, si sono confrontati nei giorni scorsi sul tema delle emozioni dei bambini e degli adolescenti al tempo del Covid-19. Perché interrogarsi su questo? La pandemia ha avuto ed ha un forte impatto non solo sugli apprendimenti, ma soprattutto sugli aspetti motivazionali, affettivi e psicologici dei nostri bambini e ragazzi. Sono saltate le routine quotidiane che danno contenimento e sicurezza e sono stati ridotti gli spazi della socializzazione, dai contesti scolastici a quelli ludici e ricreativi. Lo sviluppo dell’identità di un bambino e di un adolescente passa attraverso le interazioni con i contesti di vita quotidiani, le ruotine, le relazioni, come ci ricorda la teoria psicosociale di Erikson. E’ stato dunque un tempo faticoso per chi ha continuato a frequentare la scuola in presenza, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, senza poter vivere pienamente l’esperienza dell’incontro con l’altro; un tempo faticoso anche per chi ha frequentato “a salti”, trascorrendo molte ore in didattica a distanza, davanti ad uno schermo. Sono soprattutto le emozioni di tutti noi a parlarci di questa fatica, dello stress e dell’incertezza che ci attraversano tutti. I nostri bambini e ragazzi che cosa chiedono a noi adulti ed educatori? Di essere ascoltati soprattutto con il “cuore”, di essere accolti nelle loro fragilità che, se non sono contenute e accompagnate, rischiano di trasformarsi in un torrente in piena che distrugge tutto, dentro e fuori. Gli effetti della pandemia, intrecciati a fattori personali e sociali già presenti, spesso nascosti, hanno fatto emergere vissuti di fragilità soprattutto negli adolescenti, come ci dicono psicologi e neuropsichiatri dell’età evolutiva. Paura, ansia, rabbia, tristezza, solitudine e noia: a noi spetta essere accanto ai bambini e ai ragazzi per aiutarli a stare dentro quei vissuti emotivi, ad attraversare le esperienze aiutandoli a trovare strategie funzionali alla loro crescita, per affrontare le emozioni senza favorire, al contrario, atteggiamenti rinunciatari, senza banalizzare né rassicurare in modo non realistico. Radicati nella speranza e nella fiducia del domani, fermiamoci ad accogliere empaticamente i loro “perché”. In questo momento di distanziamento fisico possiamo valorizzare ancora di più i nostri gesti e la comunicazione verbale, servendoci di segni e di linguaggi condivisi per entrare e restare in contatto con loro; possiamo motivarli nel continuare a rispettare le regole che sono l’espressione del nostro bene per noi stessi e per gli altri, favorendo lo sviluppo di quella coscienza civica che forma cittadini e cristiani nel mondo e nella storia. E’ un compito arduo, perché anche noi adulti siamo stanchi di questa situazione, ma come educatori, genitori e insegnanti non possiamo perdere di vista il nostro ruolo verso bambini e ragazzi: con la nostra presenza, possiamo favorire lo sviluppo della loro competenza emotiva, aiutandoli a crescere nella capacità di riconoscere le emozioni, di chiamarle per nome, di esprimerle e di gestirle, ciò che è più che mai necessario. La scuola in presenza o a distanza deve essere per tutti loro un punto di forza e di protezione.